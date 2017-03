ZH Memória: há 40 anos, Inter vendia Paulo César Carpegiani para o Flamengo

Lembranças

Quatro décadas atrás, as direções de Inter e Flamengo confirmaram a venda do meio-campista Paulo César Carpegiani ao clube carioca pelo valor de Cr$ 5,4 milhões. O pagamento foi dividido em duas parcelas, uma de Cr$ 3 milhões, paga na semana seguinte à da contratação, e outra de Cr$ 2 milhões, cujo repasse foi acertado para o dia da estreia de Carpegiani no Rio de Janeiro, prevista para o início de abril de 1977. Ficou decidido que o Flamengo também repassaria uma cota de Cr$ 400 mil quando o ex-colorado disputasse a sua primeira partida.

Ao lado do vice de futebol Carlinhos Niemeyer, Carpegiani assinou contrato por dois anos, com salário de Cr$ 60 mil mensais, o mesmo valor que Zico recebia.

– Estou muito satisfeito em ter acertado com o Flamengo. É um clube grande como o Inter, e o negócio foi ótimo para mim. Espero que tenha sido para o Flamengo também. Estou com 28 anos, uma idade para não perder uma chance como essa – disse Carpegiani em sua primeira entrevista para a imprensa carioca.

Frederico Ballvé, presidente do Inter em 1977, declarou que o meio-campista não faria falta ao time, pois não disputou a maioria das partidas da temporada anterior.

– Ele (Carpegiani) não ajudou o Inter no Campeonato Brasileiro. Em 80 partidas disputadas, ele só participou de 13, e o time foi bem. Fomos octacampeões gaúchos e bicampeões nacionais sem Paulo César. Ele não faz falta – afirmou Ballvé.

*Pesquisa: Lucas Henriques