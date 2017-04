Após show de Elton John, gramado do Beira-Rio será liberado a menos de oito horas de Inter e Cruzeiro

Contagem regressiva

Palco de Elton John ficará no meio do campo do Beira-Rio, como o do Aerosmith, no ano passado

Palco de Elton John ficará no meio do campo do Beira-Rio, como o do Aerosmith, no ano passado Foto: Facebook / Reprodução

Assim que Elton John dedilhar pela última vez o seu piano, nesta terça-feira, por volta da meia-noite, no Beira-Rio, depois de tocar sucessos como ¿Rocket Man¿, ¿Sacrifice¿ e ¿Nikita¿, show de sua turnê Wonderful Crazy Night, uma equipe formada por centenas de operários e técnicos de som entrará em campo para a desmontagem do palco.

E será uma espécie de operação de guerra. O palco que abrigará Elton John e James Taylor é semelhante ao que recebeu o Aerosmith, no ano passado, no estádio colorado. Em tese, desmontar um palco como esse (para um show projetado para 20 mil pessoas) demora dois dias e meio. Porém, às 21h30min de quinta-feira, Inter e Cruzeiro precisam ir a campo para o início do mata-mata pelas quartas de final do Gauchão.

O jogo, marcado originalmente para o sábado (dia 1° de abril), foi transferido para o dia 6, devido à montagem do palco. A Time For Fun, produtora do espetáculo, estima a liberação completa do gramado para as 14h de quinta-feira. Os vestiários, transformados em camarins, serão entregues quatro horas antes.

– O tempo será muito apertado. A entrega vai ocorrer em cima do laço – conta uma fonte do Beira-Rio.

Assim que a banda sair do palco, uma primeira equipe de operários entrará em ação, para a retirada dos equipamentos dos músicos. Esse processo levará pelo menos quatro horas (com previsão de terminar às 4h). Depois disso, os módulos de easyfloor passarão a ser retirados do gramado (de onde um público de 8 mil pessoas terá assistido ao show).

Às 8h de quarta-feira começará, enfim, a desmontagem do palco. Formado por tubos, disponibilizados em módulos, ele é a parte mais complexa, uma vez que o material precisa ser retirado do gramado do estádio e colocado em carretas, a fim de seguir viagem para São Paulo.

Com vestiários e gramados liberados, na quinta-feira, novos atores entrarão em cena: os funcionários do Inter. Os vestiários serão limpos para receber as duas equipes e o campo passará por uma "operação pente-fino", para a retirada de sujeira e de qualquer peça de metal, que possa ter caído na grama durante a desmontagem do palco.

O gramado do Beira-Rio também será repintado e possíveis ajustes no campo, devido à estrutura do palco, serão feitas. Pela experiência colorada em outros shows, a grama não deve ser prejudicada, uma vez que o material utilizado para a pista, permite que a luz solar passe para o piso, deixando a grama respirar.

