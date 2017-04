Confiantes, advogados do Inter chegam a Lausanne: "Nossa alegação não é uma aventura"

Na Europa

O corpo jurídico do Inter agora está completo na Suíça. O vice-presidente jurídico, Gustavo Juchem, e o advogado Rogério Pastl desembarcaram no início da tarde desta segunda (manhã no Brasil) em Lausanne para a audiência do Caso Victor Ramos. Após 19 horas de viagem, os juristas colorados se mostraram confiantes para a batalha jurídica que será travada nesta terça, na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

— Só o fato de estarmos aqui e o Tribunal ter acolhido as nossas pretensões, inclusive antecipando a audiência, com os nossos adversários estarem dando tanta seriedade ao caso, já é uma vitória. Isso mostra que a alegação do Inter não é uma aventura, como foi indevidamente pintado no ano passado — disse Juchem, na chegada ao Hotel De la Paix, que funcionará como QG da defesa colorada em Lausanne.

Um dos principais objetivos do Inter é fazer com que o CAS reconheça na sentença ao menos que o clube tem razão ao alegar que o zagueiro Victor Ramos atuou de forma irregular pelo Vitória no Brasileirão 2016.

— A gente sempre tem dito que é inequívoca a irregularidade da inscrição do jogador. Nós estamos confiantes e contentes porque, até que enfim, estamos diante de um Tribunal que vai analisar, pelo jeito, não só as questões de competência e jurisdição, mas também, "oxalá", analisará o mérito da inscrição do atleta. É isso que a gente espera — disse Rogério Pastl, um dos cinco advogados inscritos pelo Inter para fazer a sustentação oral na audiência no CAS.

Além de Gustavo Juchem e Rogério Pastl, participarão da defesa em nome do Inter o advogado gaúcho Diego do Canto e dois juristas europeus, o irlandês David Casserly e o suíço Ross Wenzel.

