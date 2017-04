Corinthians mostra interesse em Valdívia, mas investida do Palmeiras pode travar troca por Giovanni Augusto com o Inter

Negociação

O destino de Valdívia em 2017 deve ser longe do Beira-Rio. O meia-atacante voltou a despertar interesse do Corinthians e pode ser incluído no negócio do Giovanni Augusto com o Inter. Mas as bases ainda não acertaram valores nem a viabilidade de uma possível troca:

— Ninguém falou comigo. Nem Corinthians nem Inter. Não existe absolutamente nada — disse o empresário do Valdívia, Jair Peixoto.

Apesar da troca animar a direção colorada, a transação ainda não chegou aos moldes que o Inter projeta. Pessoas ligadas ao Beira-Rio confirmam que há o desejo de que Valdívia desfrute de outros ares e jogue a Série A, muito por conta do seu baixo desempenho nesta temporada, em que atuou em 11 jogos e fez apenas um gol.

O que estaria travando o sim da direção colorada seriam as outras propostas que o jogador recebeu, inclusive, do Exterior — mas nenhuma no valor pedido pelo meia cabeludo. O Palmeiras é um dos interessados e, pela segunda vez no ano, manifestou interesse de contar com Valdívia.

O Inter entende que uma atuação de destaque no Corinthians em 2017, por exemplo, poderiam garantir uma venda de Valdívia, que tem contrato com o Inter até dezembro de 2020, para a Europa no ano que vem.

Giovanni Augusto não vive bom momento no time paulista. Contratado do Atlético-MG por mais de R$ 10 milhões, o meia-atacante sofreu duas lesões em 2017 e jogou apenas cinco partidas.

