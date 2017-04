Discussão entre Dourado e Nico foi motivada por cobrança do volante para que uruguaio marcasse

Treta colorada

A derrota do Inter para o Cruzeiro mostrou um time angustiado em campo. Os dois gols sofridos pelo time de Antônio Carlos Zago, ainda no primeiro tempo, e que encaminharam o revés por 2 a 1 – apontando o Inter como adversário do Cruzeiro nas quartas de final do Gauchão –, aumentaram o nível de estresse colorado em campo. O que acabou representado na discussão entre Rodrigo Dourado e Nico López, no segundo tempo.

Segundo pessoas que assistiram ao jogo do banco de reservas, Dourado, eleito por Zago como o subcapitão colorado, atrás de D'Alessandro, passou o jogo todo cobrando Nico López:

– Marca, marca, volta para marcar, tens que marcar.

Durante a semana, Nico López havia sofrido cobrança interna para que fosse mais solidário com o time e que ajudasse na contenção – em vez de ficar apenas na área do adversário, sem dar combate. Assim, após fazer o gol do Inter, no início do segundo tempo, Nico voltou a sofrer cobrança de Dourado, exigindo auxílio na marcação no meio-campo e devolveu:

– E tu? Só fala, fala e fala. Vai jogar.

Os dois se aproximaram, gritando um com o outro, e D'Alessandro prontamente correu e puxou Nico pelo braço, a fim de evitar que os ânimos se acirrassem ainda mais e que, em uma medida extrema da arbitragem, a dupla acabasse até mesmo sendo expulsa.

Encerrada a partida, Antônio Carlos Zago minimizou o incidente:

– Nem vi o lance. Apenas me disseram. Mas eles entraram abraçados no vestiário. Isso é o mais importante.

Dourado e Nico deverão ser titulares nas quartas de final do Gauchão diante do Cruzeiro, com jogos quinta (Beira-Rio) e domingo (Vieirão).

*ZHESPORTES