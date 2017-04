Inter anuncia contratação de Felipe Gutiérrez

Reforço colorado

O Inter oficializou neste sábado (1º) a contratação de Felipe Gutiérrez junto ao Betis da Espanha. O volante chileno chega por empréstimo até o final do ano com opção de compra para o clube. As negociações já tinham avançado na última semana e agora o negócio foi concretizado.

Como a janela de transferências se encerra na próxima terça-feira, o Inter terá tempo hábil para regularizar o atleta no Brasil. No Campeonato Gaúcho, porém, Gutiérrez não poderá atuar, já que a troca na lista de inscritos foi encerrada na sexta-feira. A última novidade na lista colorada para a competição foi a inclusão do também volante Edenílson.

O novo reforço colorado será apresentado após o treino da manhã de segunda, na sala de imprensa do CT Parque Gigante.

Ficha técnica:



Nome: Felipe Alejandro Gutiérrez Leiva

Nascimento: 08/10/1990 – 26 anos

Natural: Quintero (Chile)

Altura: 1,70m

Clubes:

2006 | Everton (Chile)

2009 | Universidad Católica (Chile)

2012 | Twente (Holanda)

2016 | Bétis (Espanha)

Títulos:

2010 | Campeonato Chileno

2011 | Copa Chile

2015 | Copa América

* Rádio Gaúcha