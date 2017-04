Inter completa 108 nesta terça-feira e banquete de aniversário será realizado em 7 de abril

Dia de festa

O Sport Club Internacional cumprirá 108 anos de existência nesta terça-feira. Fundado em 4 de abril de 1909, o Inter programou o tradicional banquete de aniversário para a sexta-feira, no Centro de Eventos Arthur Dallegrave – com entradas à venda na secretaria de administração do clube.

Nesta terça-feira, além de festejar 108 anos, o clube estará com as suas atenções voltadas para a cidade de Lausanne, na Suíça, onde a Corte Arbitral do Esporte (CAS) julgará o "Caso Victor Ramos". Ainda que as chances de o Inter voltar à Série A ainda nesta temporada sejam remotas, o clube tenta que o Vitória seja condenado pelo que considera ser a inscrição irregular do zagueiro no Brasileirão de 2016.

Além do aniversário do clube, nesta quinta-feira, o Estádio Beira-Rio cumprirá 48 anos de inauguração. No mesmo dia, a casa colorada receberá o jogo de ida do mata-mata pelas quartas de final do Gauchão, entre Inter e Cruzeiro.

