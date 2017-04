Inter já esteve sete vezes no CAS (e venceu); relembre os casos

Bom retrospecto

Recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), não é algo novo para o Inter. Entre 2004 e 2016, o jurídico colorado já esteve sete vezes na mais alta instância da justiça esportiva mundial e, em todas elas, obteve algum tipo de vitória, total ou ao menos parcial.

A experiência em ações no tribunal sediado em Lausanne, na Suíça, é um dos trunfos do jurídico colorado no caso Victor Ramos. Dos sete advogados que participam diretamente da defesa do Inter na audiência desta terça, pelo menos um, o advogado Daniel Cravo de Souza, atuou em todos os sete casos.

Cravo, aliás, participou também na defesa do atacante Luis Suárez, em 2016, no CAS, no episódio da mordida dada pelo uruguaio no zagueiro italiano Chiellini, na Copa 2014. Na ocasião, o escritório de Cravo e Rogério Pastl, também representante do Inter na audiência de terça, foi contratado pela Associação Uruguaia de Futebol para atuar no caso.

No entanto, o caso Victor Ramos possui uma peculiaridade inédita. Pela primeira vez o Inter terá que atuar no tribunal de Lausanne em um caso de natureza disciplinar. Os outros temas envolviam, geralmente, pedidos de indenização por transferência de atletas.

Veja os sete episódios em que o Inter já esteve no CAS:

22/06/2004: caso Enciso - Inter x Olímpia (Paraguai)

- O Inter obteve uma indenização de 500 mil dólares do Olímpia, pela formação do volante Enciso. Foi um dos primeiros processos da história do CAS ligado ao futebol.

09/08/2004: caso Fábio Pinto – Inter x Galatasaray (Turquia)

- O Inter ganhou uma indenização de 500 mil dólares pelos direitos econômicos do atacante Fábio Pinto, que se transferiu do Galatasaray para o Grêmio.

25/04/2007: caso Lúcio – Inter x Bayer Leverkusen (Alemanha)

- O Inter recebeu uma indenização de 1,3 milhão de dólares pela transferência do zagueiro Lúcio do Bayer Leverkusen para o Bayern de Munique.

25/04/2007: caso Obinna – Inter x Obinna Victor Nsofor e Chievo Verona (Itália)

- O Inter cobrou uma indenização do Chievo Verona pela contratação do atacante nigueriano Obinna, que acertou com o Inter, mas ficou apenas dois meses no clube. As partes chegaram a um acordo.

Setembro de 2010: caso Cidimar – Inter x Spiel Vereiningung (Alemanha)

- O Inter obteve uma indenização de 150 mil euros pela formação do centroavante Cidimar.

14/02/2012: caso Ricardo Jesus – Inter x Spartak Moscou (Rússia)

- Em um acordo no CAS, o Inter recebeu cerca de 1 milhão de euros como indenização pela formação do atacante Ricardo Jesus, vendido pelo Spartak para o CSKA.

01/09/2016: caso Walter – Inter x Rentistas

- O Inter acionou o Rentistas, do Uruguai, cobrando indenização pelo mecanismo de solidariedade por conta de uma das transferência do atacante Walter. Após o jurídico colorado ter vencido a causa na Fifa, as partes chegaram a um acordo sobre o pagamento no CAS.

