Léo Ortiz fala sobre fazer dupla de zaga com argentino Victor Cuesta

Nova dupla de zaga

Após o treino colorado deste sábado, o zagueiro Léo Ortiz falou em entrevista coletiva e lamentou a lesão do companheiro de zaga Paulão. Questionado sobre fazer dupla de zaga com o argentino Victor Cuesta, lembrou que os dois já atuaram juntos no segundo tempo da partida contra o Ypiranga, na qual o empate de 1 a 1 garantiu o título da Recopa Gaúcha.

— A diferença é mais pela perna, né, ele tem a perna esquerda como o lado bom e aí fica mais fácil sair pela direita — explicou.

Leia mais:

Inter anuncia contratação do volante chileno Felipe Gutiérrez

Edenílson é registrado no BID e fica à disposição de Zago para o Gauchão

Gustavo Manhago: os números da primeira fase do Gauchão



Ortiz falou também sobre a chegada de Edenílson, que foi registrado no BID e está à disposição do técnico Zago para a próxima partida.

— É um jogador que faz uma boa transição da defesa ao ataque, o que é importante para o grupo.

Por fim, o zagueiro comentou a definição do adversário para a próxima partida: o mesmo Cruzeiro da derrota na semana passada:

— O bom de enfrentar logo em seguida é que a gente está com as táticas e o estilo de jogo deles mais fresco na memória. A gente pode pegar o jogo contra eles e ver como eles conseguiram nos segurar ou como a gente não conseguiu entrar na defesa deles — explicou.

* ZH ESPORTES