Torcedores colorados criam hashtag no Twitter para apoiar o clube durante o Caso Victor Ramos

Incentivo nas redes sociais

Torcedores do Inter movimentaram o Twitter a partir da manhã desta segunda-feira com a tag #TASSafeTheLegality — "TAS Proteja a Legalidade", em tradução livre.

Nos tuítes, os colorados pedem que a Corte Arbitral do Esporte (CAS na sigla em inglês, ou TAS na sigla em francês) defenda o cumprimento da lei no julgamento do Caso Victor Ramos, previsto para esta terça-feira na Suíça.

Confira alguns tuítes:

Não é só simplesmente pra gente voltar pra série A #TASsafethelegality — Vítor S.M. (@VitorSMagna) April 3, 2017

#TASsafethelegality a justiça deve ser feita, não importa a divisão. CBF no banco dos réus não tem preço. — Jess (@jessloures) April 3, 2017

SÓ QUEREMOS JUSTIÇA, PENSEM HOJE É COM O MEU INTER, AMANHÃ PODE SER COM O TIME DE VCS! #TASsafethelegality — Tainá (@Taii_____) April 3, 2017

Pouco importa o que vai ser a punição, tanto faz se Inter fica na B ou vai pra A, mas que seja justo. #TASsafethelegality — Edu Toniolo (@Edu_Toniolo) April 3, 2017

