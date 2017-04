Treino indica retorno de Carlinhos ao time do Inter

Tendência

Depois de um mês afastado da equipe em função de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral Carlinhos deve voltar ao time do Inter no jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro pelo Gauchão. Ao menos, foi o que indicou o treino desta segunda-feira no CT Parque Gigante. Mesmo que o técnico Antônio Carlos Zago não tenha indicado a escalação do time durante o trabalho, em determinado momento da atividade foi esboçada a formação da defesa, que tinha William, Léo Ortiz, Cuesta e Carlinhos.

A última partida de Carlinhos foi o clássico Gre-Nal no dia 4 de março, quando sofreu a lesão. Com a volta do lateral-esquerdo, Uendel deve retornar ao meio-campo.

O volante Edenílson também treinou com o grupo de jogadores e tem boa chance de aparecer no time na vaga de Anselmo. Charles, com um entorse no tornozelo esquerdo, não participou da atividade. Antes mesmo da apresentação oficial, o chileno Felipe Gutiérrez foi outra novidade no trabalho desta segunda. O volante, porém, não tem condições legais de atuar pela competição estadual.

Zago ainda comandará mais dois treinos antes do jogo válido pelas quartas de final do Gauchão. Inter e Cruzeiro-RS fazem o jogo de ida nesta quinta-feira, no Beira-Rio, e o confronto de volta, no próximo domingo, no Vieirão, em Gravataí. A provável escalação colorada para a partida tem: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenilson, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner.