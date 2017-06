"A questão física foi preponderante", afirma Roberto Melo após empate do Inter

Explicação

Após o empate do Inter em 1 a 1 com o Juventude, o desgaste físico foi apontado pelos donos da casa como um fator decisivo para o desempenho apresentado diante dos torcedores presentes no Beira-Rio. Passes costumeiramente certos, que neste sábado saíram errados, segundo o vice de futebol Roberto Melo, foram usados como exemplo.



— São vários motivos que temos que avaliar, diagnosticar. Hoje ficou evidente, para mim, o desgaste que a equipe sentiu de quarta. O Juventude se preparou a semana toda, e nós tivemos grande desgaste e sentimos demais. Foi preponderante a questão física. Não conseguimos ter a desenvoltura de quarta-feira. Mas não podemos, realmente, com dois jogos em casa não vencer nenhum.

Apesar de falar repetidas vezes sobre a questão desgaste, Melo ampliou. Disse que outros fatores também necessitam ser corrigidos no time.



— Não é só desgaste. São outras questões também. Além do desgaste, a equipe tem que ter mais concentração, como teve contra o Palmeiras, mesmo com desgaste a concentração foi maior. É inadmissível com dois jogos aqui, não ter conseguido vencer no Beira-Rio. A atitude tem que mudar. A nova comissão vem para identificar questões que não estão bem e corrigi-las. Diversos pontos devem ser atacados.



O Colorado volta a campo pela Série B na próxima terça-feira (6). No Orlando Scarpelli, o time enfrenta o Figueirense pela quinta rodada da competição.



