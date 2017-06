"Com este espírito de competição que vamos evoluir", diz Melo após vitória do Inter

Série B

Se não teve uma atuação que encantou no Orlando Scarpelli, ao menos o Inter conquistou a segunda vitória na Série B. Por isso, mais do que valorizar a desenvoltura da equipe diante do Figueirense, o ponto mais valorizado pelo vice de futebol do Inter, Roberto Melo, foi o empenho e o coletivo colorado:



— Sempre foi difícil jogar aqui, em qualquer série. Por isso, temos de valorizar o grupo. É com ele que faremos boa campanha. Os que ficaram treinando e o grupo concentrado. É com esse espírito de competição que vamos evoluir no campeonato.



Questionado se o empenho parte de todo o elenco, Melo foi firme. E voltou a falar sobre os atletas que ficaram treinando em Porto Alegre:



— Todos que ficaram em Porto Alegre também tem essa mesma fome, se tivessem aqui também teriam. Falou-se muito na questão de poupar. Eles não foram poupados. Quem foi no treino viu que foi um trabalho de alta intensidade, estavam fazendo retreinamento para estar à disposição no sábado. Espírito, todos têm. Os que estavam lá foram os que jogaram contra o Palmeiras.



Por fim, o vice de futebol comentou o trabalho de Guto Ferreira. E foi otimista.



— Com a chegada da nova comissão técnica, com tempo de adaptação à nova metodologia, modelo de jogo dele, tenho certeza que as coisas vão melhorar.



