Cotação ZH: veja quais foram as notas dos jogadores do Inter no empate com o Juventude

Avaliações

Na estreia de Guto Ferreira no comando do Inter, a equipe saiu na frente, mas cedeu empate para o Juventude no Beira-Rio. Veja como atuaram os jogadores colorados no empate.

Leia mais

Na estreia de Guto Ferreira, Inter sai na frente, mas cede empate ao Juventude

Inter cogita trazer de volta meia do Paraná para ser o reserva de D'Alessandro

Os 20 anos da relação entre Guto Ferreira e Inter



Danilo Fernandes

Um 2016 sem fim. Danilo Fernandes, uma vez mais, salvou o Inter. Da derrota. Nota 8

Junio

Com a iminente saída de William para a Alemanha, há vaga para lateral. E Junio não encantou. 4

Léo Ortiz

Pelo bem de Léo Ortiz, um jovem, Guto precisa sacá-lo do time. Uma vez mais, falha pelo alto. 3

Victor Cuesta

Parecia não querer se complicar. Afastou o que pôde a chutões. 5

Carlinhos

Irregular. Entregou dois contra-ataques para o Juventude. No segundo tempo, começou a jogada do gol. 5

Rodrigo Dourado

Talvez por orientação de Guto, tratou de guardar posição à frente da zaga. 5

Edenílson

O Edenílson que enfrentou o Palmeiras não esteve em campo contra o Juventude. 4

Uendel

Voltou a ser meia. Mas parece desgastado demais para conseguir levar o time à frente. Saiu no intervalo. 4

D'Alessandro

Correu pela direita, correu pela esquerda, e produziu muito pouco. 5

Nico López

Muitas vezes, o ataque colorado vive de chutões para a área. Desta vez, a primeira bola que chegou em condições mínimas, virou gol nos pés de Nico. 7

William Pottker

Mal escalado, ficou isolado na esquerda, no primeiro tempo. Depois, com o ingresso de Carlos, cresceu. 5

Carlos

Entrou e, logo de cara, mudou o time. Depois, caiu na mesmice da equipe. 5

Sasha

Entrou e ainda socorreu o sistema defensivo. 5

Fabinho

Entrou no final. Sem nota

* ZH Esportes