Diego se diverte com choque na trave em gol do Inter: "Agora é tomar um anti-inflamatório"

William Pottker arrancou pela direita e rolou na medida para Diego. O jovem atacante foi de encontro à bola, mandou-a para as redes e, carregado pela velocidade de sua arrancada, chocou seu peito contra a trave e foi ao chão. A descrição do lance, que deu a vitória ao Inter sobre o Figueirense, divertiu o menino após a partida no Orlando Scarpelli.

— Atacante está ali para isso. O lance foi bastante rápido, só tive a chance de colocar a cabeça pra trás (para não bater com a cabeça na trave). Bati um pouco o peito, está um pouco dolorido. Agora é tomar um anti-inflamatório — afirmou, em meio a risadas.

Perguntado sobre a possibilidade de alguns dos jovens que atuaram em Florianópolis permanecerem no time, Diego preferiu não ser definitivo.

— Isso nós deixamos para eles. Nós, durante a semana, estamos trabalhando forte, independentemente dos que ficaram lá — disse, antes de completar:

— Os outros jogadores ficaram (em Porto Alegre) para aprimorar mais algumas coisas. Mostramos para o Guto que ele pode contar com a gente. Agora é comemorar a vitória, que estávamos precisando.

