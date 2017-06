Em treino com portões fechados, Guto prepara mudanças no esquema e no time do Inter 

Série B

O Inter deve ter mudanças na equipe para o jogo contra o Figueirense, nesta terça (6). O técnico Guto Ferreira fechou os portões do treinamento na manhã desta segunda (5) e faz mistério na escalação. Os indícios, porém, apontam uma tendência de mudança no esquema tático do 4-3-3 para o 4-2-3-1.

Leia mais:

Após tropeço, Guto fecha treino para remontar o Inter que enfrentará o Figueirense

Para a reserva de D'Alessandro: Paraná confirma volta de Alex Santana ao Inter

Leonardo Oliveira: a Dupla pode ganhar um Gre-Nal nesta segunda



Como já fez no segundo tempo do jogo contra o Juventude, Guto deve desmanchar o tripé de marcadores idealizado por Antônio Carlos Zago. Desgastado, Uendel deve ser preservado, com Rodrigo Dourado e Edenílson formando a dupla de volantes.No setor ofensivo, a tendência é que William Pottker inicie o jogo aberto pelo lado direito, posição onde prefere atuar.

D'Alessandro deve ser mantido na função de meia centralizado, assim como Nico López deve permanecer como homem mais avançado do ataque. A dúvida é quem seria o meia-atacante pelo lado esquerdo. Na segunda etapa contra o Juventude, Carlos atuou por ali.

A defesa também pode ter mudanças. Contestado pela torcida, Léo Ortiz tem alta possibilidade de deixar a equipe para a entrada de Danilo Silva. Já o lateral William, mais uma vez, está fora do jogo. Negociado com o Wolfsburg, o atleta não deve vestir mais a camiseta colorada. Marcelo Cirino segue com inflamação no pé esquerdo e também não viaja para Florianópolis.

Sem confirmação oficial, mas com base nos indícios já apresentados por Guto, o provável time do colorado terá: Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado e Edenílson; William Pottker, D'Alessandro e Carlos; Nico López.

*ZHESPORTES