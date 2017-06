Gustavo Manhago: o Inter cansa porque quer durante as partidas

Opinião

Chegamos a 4 rodadas na Segundona do Brasileirão e o Internacional tem modestos 5 pontos em 12 possíveis. Aproveitamento ridículo de 41% com apenas uma vitória em 4 jogos. São 2 jogos no Beira-Rio e nenhuma vitória. E a desculpa principal: cansaço.

O Inter cansou porque quis, no empate de sábado diante do Juventude. Cansou porque se "matou" na partida de quarta-feira passada contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Morreu vendendo saúde. Cansou, porque o time estrategicamente corre errado. Cansa mais por causa disso. Cansou porque deixou seu craque em Porto Alegre contra o Paysandu, e o usou contra o Palmeiras a "morrer".

Guto Ferreira nem teve tempo de dar sua cara ao time. Num treino não se muda nada. E que tempo ele terá para treinar em junho? Serão 6 partidas agora de 6 a 24 de junho. O que ele poderá fazer em 18 dias - um jogo a cada 3 dias? Ou seja, o discurso de desgaste vai continuar quando os resultados ruins aparecerem.

GRÊMIO

Do lado tricolor, só alegrias de um time que vive grande momento. São 6 vitórias seguidas dos titulares. A grande missão é manter o desempenho lá em cima. A sequência agora apresenta 3 jogos fora da Arena em 4 rodadas. Chapecoense em Chapecó, Bahia aqui, Fluminense e Cruzeiro longe daqui. Se conseguir 7 pontos ou mais, seguirá firme na briga pelo título. O Vasco não quis jogar neste domingo. Recuado demais para o tamanho que tem. Ainda assim, o Grêmio achou o espaço e venceu por 2 a 0, sendo o segundo gol, uma pintura.