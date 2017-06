Guto confirma que fará alterações no Inter para enfrentar o Figueirense

Mudanças

Diante da necessidade de buscar resultados e da pressão pela má colocação na tabela da Série B, Guto Ferreira fará mudanças no time que enfrentará o Figueirense, nesta terça-feira, em Florianópolis. O técnico não confirmou qual será o time que escalará para o jogo, mas garantiu que será diferente do escolhido no empate contra o Juventude, no sábado.

— Vou adiantando que, dentro da planificação do trabalho, vamos ter algumas alterações na equipe. O meu trabalho é embasado em poder ir para o campo trabalhar. Se o cara só estiver jogando, não tem como. Trabalhando em cima do grupo, temos de ver todo mundo, sentir cada um. O momento de fazer isso é agora, não pode ser lá na frente. É o momento de utilizar, observar e encontrar alguma maneira de ter tempo para trabalhar a equipe — destacou.

A tendência é de que Guto abandone o 4-3-3, escalado no início do jogo contra o Ju, e adote o 4-2-3-1, em mudança semelhante à que promoveu no intervalo da partida de sábado. O treinador, porém, minimiza a importância do esquema:

— Nós temos que buscar o equilíbrio. Nesse momento, não defino nem A e nem B. Estamos em um processo, então posso exercitar um sistema ou outro. O mais importante não é o sistema, é uma equipe forte.

O técnico ainda falou sobre a questão da preparação física, apontada como um dos motivos para a queda de rendimento nos minutos finais do empate de sábado. Guto deu a entender que terá de preservar jogadores da sequência de jogos das próximas semanas.

— O Inter fez 32 jogos na temporada, e temos jogadores que fizeram 29. Seguindo nesse ritmo, vão estar com cerca de 70 jogos no fim da temporada. O cara tem que ser puro sangue para fazer em alta performance essa quantidade de jogos. Quem fizer isso, tem que estar iluminado para não se machucar — afirmou, antes de completar:

— Fizemos um processo no Bahia que nos propiciou ganhar a Copa do Nordeste. Nossos adversários tiveram desgaste grande enquanto a minha equipe estava subindo, e Sport e Vitória, caindo. Numa competição como a Série B, na Ponte e no Bahia, nós utilizamos isso de tirar um, tirar outro para determinados jogos. Assim, sempre vai ter jogador de tanque cheio para poder sustentar, principalmente quando entra numa maratona.

