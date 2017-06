Guto Ferreira elogia trabalho deixado por Zago e fala sobre vitória: "Ninguém fez nada sozinho"

Agradou

Foi pela mão de Guto Ferreira que o Inter buscou a vitória sobre o Figueirense na noite desta terça-feira, pela Série B. As trocas do treinador colorado colocaram Juan e Diego em campo resultaram no segundo gol do Inter no Estádio Orlando Scarpelli, que ainda teve passe de Pottker ao centroavante. Mas Guto não tomou apenas para si o mérito da conquista na quinta rodada. Exaltou o trabalho deixado por Antônio Carlos Zago, reforçou o trabalho intenso que fez o grupo que permaneceu em Porto Alegre e elogiou a gurizada em campo:

— O espírito começou no pós-jogo lá (contra o Juventude). Não posso deixar de fora os jogadores que ficaram em Porto Alegre. Eles se cobram lá. Quem construiu foram os jogadores em campo, não fui eu. Quem foi hoje pela manhã, viu o espírito de quem estava trabalhando no CT, com a mesma intensidade, mesma disponibilidade. Marcamos com uma disposição grande. A qualidade e a estratégia deram certo. Na medida que você faz vitórias como essas, eleva autoestima de todos. Faz todo mundo ser importante. Eu não parto do zero. Antes, teve o trabalho do Antônio Carlos, que foi muito bom. Tudo é uma somatória, ninguém fez nada sozinho — disse Guto, sobre o espírito da equipe.



Guto ainda elogiou a personalidade que Juan, 20 anos, entrou em campo nesta noite. Pediu cautela ao tecer elogios aos jogadores da base e revelou como foi a conversa com Juan, Valdemir e Diego:

— É acreditar neles. Se eles estão no Inter, é porque tem qualidade e competência. Disse que não se preocupassem, porque o mérito é deles. E pedi: vai e trabalha tranquilo — revela o treinador.

Sobre o posicionamento de Pottker, na linha de três pela direita, Guto optou por manter a posição que o jogador atuava na Ponte Preta. Como viu a grande dificuldade na marcação com Iago, fez mudanças e deixou Pottker mais livre do meio para frente para chegar ao gol, o que funcionou:

— Pottker, na Ponte Preta, jogava aberto ou como jogou no segundo tempo hoje. No primeiro tempo, o Iago estava descendo muito, e ele estava se desgastando demais. Na medida que eu coloquei Juan, e ele entrou com muita personalidade, Pottker conseguiu puxar os contra-ataques. Do pé dele vieram grandes jogadas, poderia até ter saído o terceiro. Se amanhã ou depois precisar dele em outra função, também vou utilizá-lo – finaliza.



