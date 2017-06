Guto Ferreira prioriza bola aérea defensiva em primeiro treino com os titulares no Inter

Trabalho e trabalho

Corrigir os erros na bola aérea defensiva, aparentemente, é uma das prioridades do novo técnico Guto Ferreira. No primeiro treino com os titulares desde que chegou ao Beira-Rio, o treinador dedicou pelo menos meia hora do trabalho para aprimorar o posicionamento da equipe nesse tipo de jogada.

Chamou a atenção que os cruzamentos em escanteio e em cobranças de falta próximas da área, quem orientava o posicionamento junto aos jogadores era o auxiliar André Luís. O profissional dava instruções e inclusive demonstrava como gostaria que fosse feita a marcação.



Um dos pedidos era que os jogadores não se descuidassem da jogada depois que ocorresse o primeiro cabeceio. Contra o Juventude, no sábado (3), o provável Inter terá: Danilo Fernandes; Júnio, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson e Uendel; D'Alessandro, William Pottker e Nico López.



