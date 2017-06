Inter abre venda de ingressos promocionais para partida contra o Náutico

Mais barato

Foi aberta nesta terça-feira a venda de ingressos para sócios do Inter assistirem à partida contra o Náutico, às 16h30min de sábado no Beira-Rio.

Nos setores superior e inferior livre, o lote promocional custa R$ 10 para quem for das modalidades Campeão do Mundo ou Parque Gigante.

Leia mais:

Diálogo é a palavra-chave para o entrosamento da comissão técnica do Inter

Inter só não foi vazado em oito jogos na temporada

Leonardo Oliveira: Guto começa o período de observação no Inter



Para os associados na categoria "Nada vai nos separar" e torcida em geral, os bilhetes custam R$ 20.

Depois da promoção, os preços normais serão variados entre R$ 20 e R$ 60. A torcida visitante pagará R$ 40.



As vendas para sócios estarão abertas até amanhã na bilheteria do Beira-Rio, no site do Inter e pelo Portal de Voz. Para o público em geral, a compra será liberada a partir de quinta na bilheteria ou pelo site.