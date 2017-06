Inter sofre, mas vence o Figueirense no Orlando Scarpelli

Série B

Com seis reservas, estreia no time principal, e fora de casa, o Inter voltou a vencer na Série B. Contra o Figueirense, a gurizada lançada por Guto Ferreira não se intimidou, passou trabalho, saiu na frente, levou empate e buscou a vitória que o alça para a parte de cima da tabela. De quebra, dá fôlego para se recuperar definitivamente no sábado, quando recebe o Náutico no Beira-Rio.



A primeira chance do Inter começou em um lance confuso. Carlinhos cobrou uma falta que bateu em Charles. O volante ergueu para a área, onde estava Carlos, que cruzou para trás. Danilo Silva, de frente, concluiu de pé esquerdo para fora.

A resposta do Figueirense saiu em uma jogada tramada pelo lado esquerdo que terminou em chute cruzado de Robinho, defesa de Danilo e rebote apanhado por Carlinhos que evitou uma conclusão ao gol vazio.

Aos 15 minutos, o Inter abriu o placar. Carlinhos cobrou escanteio da esquerda, em curva, na cabeça de Victor Cuesta, que nem precisou saltar para cabecear sozinho e tirar do goleiro.

No minuto seguinte, Roberson entreou a Brenner, que devolveu de calcanhar, mas a conclusão de Roberson foi por cima da trave.

A partida estava equilibrada quando uma jogada pelo lado direito de ataque do Figueirense não foi contida e terminou em cruzamento perfeito para Henan, completamente livre, tirar de Danilo e deixar tudo igual.

O gol foi um gatilho para um problema que o Inter precisou conviver ao longo do primeiro tempo: os lançamentos à esquerda de sua defesa. Como Carlos não cumpria a função de auxiliar Carlinhos na marcação, o lateral foi constantemente envolvido.

Na frente, o último minuto do jogo teve um lance polêmico. Roberson tabelou com Carlos e quando estava entrando na área, foi derrubado. O árbitro marcou falta fora da área. A cobrança ensaiada até encontrou Pottker em boa condição, mas o chute foi longe do gol.

O Inter voltou para o segundo tempo com uma alteração — e uma estreia. O jovem Juan, 20 anos, fez sua primeira partida pela equipe principal, substituindo Brenner. Com a troca, Pottker foi deslocado para o centro do ataque.

A entrada do guri não mudou o panorama do final do primeiro tempo. O campo embarrado e o espaço entre os jogadores dos dois times não melhorou a qualidade do jogo. O excesso de chutões e de erros de passe não davam fluência à partida. Assim, as poucas chances que surgiam eram mais fruto de erros defensivos do que propriamente construção ofensiva.

Como o Inter errava mais, o Figueirense atacava mais. Mesmo assim, não chutava. O máximo que Danilo Fernandes fazia eram intervenções em cruzamentos.

Por outro lado, os ataques equivocados dos catarinenses viravam tentativas de contra-ataques dos gaúchos. O problema é que todas passaram pelos pés de Carlos. E o ex-jogador do Atlético-MG desperdiçou as tentativas, sempre tomando a decisão errada.

Aos 25, ele foi substituído por Diego, enquanto Roberson deu lugar a Valdemir.

Henan, o centroavante do Figueirense, voltou a levar perigo na metade do segundo tempo. Primeiro, cabeceou ao lado da trave um cruzamento da direita. Depois, recebeu do lado esquerdo, girou e chutou ao lado da trave de Danilo Fernandes.

O goleiro colorado impediu a virada dos catarinenses aos 29, quando Dudu Vieira deu um chute de longe, cheio de veneno, que o camisa 1 voou e espalmou.

Então os reservas que Guto Ferreira apostou no segundo tempo fizeram o gol. Começou com uma jogada de Juan, driblando três jogadores e entregando a Pottker, que passou por um adversário em velocidade pela direita e cruzou rasteiro, para Diego só encostar para a rede.

O script dos jogos anteriores se repetiu. Depois do gol, o Inter recuou e tentou defender a vantagem em seu campo de defesa. Foi dominado e acuado. Duas conclusões de fora da área passaram perto da meta de Danilo.

Aos 39, teve a chance de matar o jogo. Pottker foi lançado, entrou livre, só tinha o goleiro na frente, mas chutou em cima das pernas de Thiago Rodrigues. A resposta do Figueirense, no minuto seguinte, Robinho entrou a dribles na área, desviou de Danilo, mas Junio salvou em cima da linha. Com os donos da casa desesperados atrás do empate, o Inter teve mais uma chance, mas a jogada de Juan que encontrou Valdemir livre terminou em chute por cima do gol.

*ZHESPORTES