Inter tem a pior arrancada entre os grandes clubes que já disputaram a Segunda Divisão

A troca de técnico pelo Inter após três rodadas da Série B, saindo Antônio Carlos Zago e entrando Guto Ferreira, se justifica também pelos números. A péssima arrancada do Inter na Segunda Divisão, com cinco pontos em 12 disputados, só encontra equivalência 14 anos atrás. Entre os grandes, ninguém mais arrancou tão mal. Nem mesmo o Grêmio de 2005.

Dos clubes de nome, de massa e com obrigação de voltar à elite, apenas Palmeiras e Botafogo arrancaram tão mal como o Inter. Foi em 2003. Assim como os colorados, paulistas e cariocas somaram apenas cinco pontos cada, nas quatro primeiras rodadas da Série B.

O Palmeiras, que foi campão da Série B naquele ano largou empatando com Brasiliense e com América-RN, perdendo para o Náutico e batendo o São Raimundo: cinco pontos. Já o Botafogo, vice-campeão em 2003 e que igualmente subiu para a Série A (e naquele tempo apenas dois subiam, o que mudou somente a partir de 2006, quando a Série B passou a promover quatro clubes), começou perdendo para o Vila Nova, empatou com o Avaí, goleou o CRB e empatou com a Portuguesa.

Confira as demais arrancadas dos grandes clubes, ano a ano, em que participaram da Série B, com quatro rodadas disputadas:

2003 — Palmeiras e Botafogo 5 pontos

2005 — Grêmio — 6 pontos

2006 — Atlético-MG — 7 pontos

2008 — Corinthians — 12 pontos

2009 — Vasco — 9 pontos

2012 — Atlético-PR — 10 pontos

2013 — Palmeiras — 9 pontos

2014 — Vasco — 7 pontos

2015 — Botafogo — 10 pontos

2016 — Vasco 12 pontos

