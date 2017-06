Inter terá estreia de Guto Ferreira e Junio na lateral para enfrentar o Juventude neste sábado

Série B

O torcedor colorado verá o primeiro Inter de Guto Ferreira já neste sábado diante do Juventude, pela Série B. Com a missão de tirar o time da 12ª colocação na tabela do Brasileirão, o novo técnico manteve a base do time de Antônio Carlos Zago. De mudanças, apenas o posicionamento de Pottker e a volta de Junio para a lateral, já que William está fora por sentir uma lesão na última partida.

O atacante atuará de forma diferente. Guto Ferreira deve apostar em Pottker pela esquerda, com D'Alessandro pela direita. Com o retorno de Carlinhos, Uendel foi deslocado para meio, exatamente como fazia Zago, ao lado de Dourado e de Edenílson. Isso porque Felipe Gutiérrez está a serviço da seleção chilena e desfalcará o Inter por um mês.

Em uma situação mais confortável, o Juventude figura no segundo lugar da tabela, com os mesmos sete pontos do líder Paysandu. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Pará, Gilmar Del Pozzo apostará em Bruno Collaço, ex-Grêmio. O lateral-direito Tinga ainda está se recuperando de dores no tornozelo e é dúvida para a partida no Beira-Rio. Se não tiver condições, Vinícius será escalado. Do meio para frente, também há mistério entre a escalação de Ramon e de Caprini. Um deles, terá a missão de abastecer Tiago Marques no ataque.