Jogadores do Inter exaltam atitude em vitória sobre o Figueirense: "É assim que se disputa a Série B"

Após a vitória do Inter sobre o Figueirense, foi consenso entre os jogadores que a entrega demonstrada em busca do resultado tem de servir de exemplo para o restante da Série B. Ao deixar o gramado do Orlando Scarpelli, Charles destacou a força do grupo.

— A vitória foi para mostrar que o nosso grupo é forte. É assim que se disputa a Série B, é com garra — afirmou.

Em tom de desabafo, como tem sido frequente após as partidas, Danilo Fernandes pediu respeito ao trabalho de Guto Ferreira:

— Nós temos que pegar o exemplo deste jogo. Ouvi muito que a gente ia perder aqui. Tem que respeitar a gente, respeitar o trabalho que está sendo feito.

Já William Pottker exaltou a personalidade dos meninos que entraram e foram decisivos na vitória.

— Eles não vinham jogando, o que é complicado, mas mostraram que têm personalidade e capacidade para vestir essa camisa — concluiu.

