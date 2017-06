Léo Ortiz: "Eu ponho minha cara para bater, não tenho medo disso"

Contestado

Após o empate do Inter com o Juventude, em que foi o principal alvo de críticas da torcida, o zagueiro Léo Ortiz foi um dos poucos jogadores a passar pela zona de entrevistas do Estádio Beira-Rio. Aparentando tranquilidade, disse não temer as fortes cobranças que vem sofrendo.

— Eu ponho minha cara para bater, não tenho medo disso. A cobrança é normal em um clube grande e tenho que me acostumar com isso. Confesso que diminuiu o rendimento da equipe, o meu caiu em relação ao início. Eu sei que, quando fizer um gol, vou querer passar aqui para falar sobre a partida. Então, quando eu faço uma má partida, ou quando a equipe faz, tenho que passar também — afirmou o defensor.

Para o zagueiro, o Inter criou chances na primeira etapa, mas não soube manter o mesmo nível durante os 90 minutos do jogos:

— Conseguimos dominar o primeiro tempo, criar chances. O que temos é que conseguir manter isso durante o jogo inteiro. Agora vamos ter mais tempo para assimilar os conceitos do Guto e colocar em prática. É isso que temos de fazer para mudar essa situação.

Léo ainda relatou um momento de cobrança interna após a partida, em que os jogadores se reuniram e falaram sobre a necessidade de mudar a postura para tirar o Inter do mau momento.

— A gente sempre conversa depois do jogo, um pouco antes da reza. Ali, a gente se cobra porque dentro do grupo não pode haver um escondendo alguma coisa do outro. Eu não fui cobrado, a cobrança foi em cima do grupo. De que a gente tem de mudar. A questão do treinador, não adianta mudar o treinador se a gente não mudar — concluiu.

