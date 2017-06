Leonardo Oliveira: a alma de Série B compensou os problemas do Inter

Opinião

Foi um banho de Série B. O Inter jogou como manda a cartilha de uma competição em que a disposição e a energia têm a mesma importância do lance elaborado. O 2 a 1 sobre o Figueirense, em Florianópolis, com chuva e campo embarrado, esteve longe de mostrar um Inter convincente. Pelo contrário, a equipe exibiu problemas defensivos sérios e um time desgastado fisicamente, mesmo com a entrada da gurizada.

Todos esses problemas foram compensados pela competitividade, por uma entrega comovente e pela mão de um técnico que mostra destemor em buscar soluções. Juan, 20 anos, foi a boa notícia de uma noite em que Guto Ferreira também colocou Diego para fazer o gol e Valdemir para compor uma linha de quatro no meio.

Com a gurizada, o Inter estreou na Série B e encontrou o caminho que leva de volta à Série A. Guto sabe que há muito ainda a ser corrigido e ajustado. O Inter, embora tenha vencido, segue mostrando problemas sérios. O bom da noite em Florianópolis é que o time mostrou fibra para encarar a aspereza dessa estrada que o leva de volta à elite.