Novo posicionamento de William Pottker é a principal novidade em treino de Guto no Inter

Aberto na esquerda

O novo técnico do Inter, Guto Ferreira, realizou poucas mudanças na equipe no seu primeiro treino com os jogadores titulares. A principal delas é o novo posicionamento do atacante William Pottker.

Contratado da Ponte Preta após o Paulistão, o jogador costumava atuar aberto pelo lado direito com o antecessor Antônio Carlos Zago. No treino desta sexta (3), no entanto, Guto posicionou o atleta de uma forma um pouco diferente, pelo lado esquerdo. Na direita, quem atuava era o meia D'Alessandro.

Leia mais

Inter x Juventude: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Leonardo Oliveira: Dal Pozzo e seu Juventude forjado no frio e na chuva

Com Guto, Inter terá sete jogos em junho para reagir na Série B



Nos outros setores, o treinador manteve a base de Zago. A equipe para o jogo contra o Juventude, neste sábado (3), foi armada no esquema 4-3-3, com três volantes: Rodrigo Dourado, Edenílson e Uendel, como costumava fazer o antigo comandante.

O provável Inter terá: Danilo Fernandes; Júnio, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson e Uendel; D'Alessandro, William Pottker e Nico López.



Leia outras notícias sobre o Inter

* RÁDIO GAÚCHA