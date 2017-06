Para a reserva de D'Alessandro: Paraná confirma volta de Alex Santana ao Inter 

Série B

O meia Alex Santana, 22 anos, está de volta ao Beira-Rio. Após solicitação do Inter, o Paraná confirmou nesta segunda (5) a devolução do atleta, que estava atuando no time paranaense por empréstimo. Ele chega para ser o reserva do argentino D'Alessandro.

– Nesta segunda-feira (dia 5), foi definido o retorno do volante Alex Santana ao Internacional-RS, atendendo à solicitação do clube gaúcho. O Paraná Clube, da mesma forma, agiu rapidamente e está promovendo a volta do meia Luiz Otávio, que estava emprestado ao Atlético Parananense – diz o comunicado divulgado no site oficial do clube de Curitiba.

Revelado na equipe colorada, Alex fez a sua estreia no time profissional em 2013, sob o comando do técnico Clemer. Depois, no entanto, retornou à base e nunca mais foi aproveitado. Chegou a ser emprestado para Criciúma e Guarani, antes de ir para o Paraná, no início de 2017.

Alex Santana foi um dos destaques do Campeonato Paranaense. A boa atuação fez o Inter pedir o retorno do atleta antes do final do empréstimo. O atleta deve ser reserva do argentino D'Alessandro.

O Paraná confirmou também o retorno do lateral Kaike, que também pertence ao Inter e estava no clube por empréstimo.

