"Retorno em busca dos meus objetivos", diz Alex Santana sobre volta ao Inter

Alex Santana está de volta ao Inter. Apesar de não ter sido oficializado o seu retorno pelo clube colorado, o meia será o reserva imediato de D'Alessandro. O jogador se despediu do Paraná, onde estava desde o início desta temporada, e disse que chega ao Inter "em busca dos objetivos":

– É com um misto de alegria e tristeza que escrevo essa carta. Do fundo do meu coração, queria agradecer ao Rodrigo Pastana e ao Paraná pela grande oportunidade que o clube me deu. A diretoria abriu as portas para mim, confiou no meu futebol e fui muito bem tratado por todos, desde a diretoria até os funcionários que trabalham no dia a dia no CT. Também queria mandar um abraço especial aos torcedores. Desde o meu primeiro dia na cidade, os paranistas me receberam com muito carinho, me apoiaram demais e essa força foi fundamental para conseguir desempenhar um bom futebol. Estou retornando ao Internacional para seguir em busca dos meus objetivos, mas jamais esquecerei essa passagem pelo Paraná. Muito obrigado – escreveu Alex em seu perfil no Instagram.



O meia iniciou no profissional do Inter em 2013, sob o comando do técnico Clemer. Retornou à base e nunca mais foi apresentado. O meia ainda passou por Criciúma e Guarani, antes de ir ao Paraná, no início de 2017.

