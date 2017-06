Vitória da gurizada dá fôlego e trégua para "cascudos" do Inter

Alívio

A gurizada e os reservas do Inter deram a tranquilidade que os cascudos precisavam para retomar o caminho da campanha na Série B. Fora de casa, a equipe venceu o Figueirense por 2 a 1 e subiu na tabela, termina a quinta rodada na quinta posição. Mas o principal, além, é claro, dos três pontos, é o fôlego e a trégua para encarar o Náutico, sábado, 16h30min no Beira-Rio.

Guto Ferreira lançou o time que se previa, com um quarteto ofensivo formado por Carlos do lado esquerdo, Roberson centralizado e Pottker na direita, com Brenner como centroavante. Eles começaram acesos, pressionando o dono da casa. Mas não tiveram participação no primeiro gol. Aos 15 minutos, Carlinhos cobrou escanteio da esquerda, em curva, exatamente onde estava Victor Cuesta, que nem precisou saltar para cabecear sozinho e tirar do goleiro.

Como acontece normalmente, o Inter aceitou a pressão do Figueirense. Carlos não acompanhou a subida do lateral Dudu, o tabelamento ocorreu do lado esquerdo em cima de Fabinho e o cruzamento encontrou Henan livre para tirar de Danilo e deixar tudo igual.

O gol foi um gatilho para um problema que o Inter precisou conviver ao longo do primeiro tempo: os lançamentos à esquerda de sua defesa. Como Carlos não cumpria a função de auxiliar Carlinhos na marcação, o lateral foi constantemente envolvido.

Na frente, o último minuto do jogo teve um lance polêmico. Roberson tabelou com Carlos e quando estava entrando na área, foi derrubado. O árbitro marcou falta fora da área.

A volta do intervalo teve uma mudança de Guto Ferreira que seria essencial para o segundo tempo. Brenner, de atuação apagada, deu lugar ao jovem Juan, 20 anos, que estreava no time principal. A alteração teve uma consequência: Pottker virou centroavante.

— Estamos vendo a posição ideal para o Pottker. Na Ponte, ele fez as duas funções, pelo lado e no meio. Vamos buscar situações para alavancar o trabalho da equipe — avisou Guto Ferreira.

Mais livre para atacar, o atacante foi peça fundamental no gol da vitória colorada, aos 35 minutos. A jogada começou com Juan, que passou por dois adversários e serviu Pottker pela direita. Em velocidade, ele ganhou da zaga e cruzou rasteiro para Diego, que havia substituído Carlos, só encostar para a rede.

Dali em diante, o script de jogos anteriores até foi repetido. O time recuou e tentou defender a vantagem em sua defesa. Danilo trabalhou, a bola passou perto e os sustos se repetiram. Na frente, os contra-ataques foram desperdiçados, primeiro por Pottker e depois por Valdemir, outro guri lançado por Guto.

— Que bom que os jovens tiveram essa oportunidade e souberam aproveitar. Isso contagia o resto do grupo. O resto está motivado, quem ficou em Porto Alegre também tem fome de jogar a Série B. Eles ficaram fazendo um retreinamento para ficar à disposição no sábado — analisou o vice de futebol Roberto Melo.

Guto Ferreira também ressaltou o espírito dos jogadores que treinaram pela manhã em Porto Alegre (inclusive com o treinador), valorizou o trabalho de Antônio Carlos Zago e pediu apoio da torcida:

— Não parto de um trabalho do zero. Antônio Carlos fez um trabalho muito bom. Sem ele, não teríamos conseguido fazer isso. Tudo é uma somatória. A alma colorada foi muito forte e construiu essa vitória aqui.

* ZH Esportes