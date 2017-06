Zé Victor Castiel: "O resultado em Floripa foi superior à atuação, mas quem se importa?"

Paixão Colorada

Com extrema dedicação e força de vontade, o Inter traz uma vitória importantíssima de Florianópolis.



Não foi uma grande atuação, embora suficiente para um grande resultado fora de casa. Foi um típico jogo "pegado", daqueles com campo pesado e extrema dificuldade.

O Colorado marcou primeiro com um belo gol de cabeça de Cuesta, mas cedeu o empate depois de uma envolvente jogada pela direita de ataque do Figueira. No segundo tempo, Guto Ferreira optou por chamar o adversário para seu campo e apostar nos contra-ataques. Deu certo. Pottker fez uma partida de força e dedicação e acabou sendo um jogador fundamental ao servir Diego para marcar o gol da vitória.

De positivo, também, foi o fato de Guto Ferreira ter utilizado, com sucesso, vários meninos da base. Foi daquelas partidas em que o resultado foi superior à atuação, mas quem se importa?

Agora vai começar

Algo me diz que a Série B se inicia, para o Inter, efetivamente, contra o Náutico. Isso porque, até lá, o novo técnico já terá feito seu diagnóstico e poderá iniciar a implantação de suas filosofias. Uma delas já ficou clara, na medida em que deixou em Porto Alegre vários titulares para apurar a parte física. De nada adianta o Inter partir para um campeonato obtendo alta performance se a parte física está ruim.

Com o time sendo bem orientado, estando organizado e em boa forma física, os resultados virão naturalmente. Essa convicção de que o jogo contra o Náutico pode ser um marco parte de uma observação feita com relação aos passos adotados por Guto Ferreira.



*DIÁRIO GAÚCHO