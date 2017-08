Com previsão de recorde de público, Inter recebe o Londrina no Beira-Rio

Metade final

O Inter deverá repetir, na abertura do returno da Série B, o time que fez 2 a 0 no Guarani no encerramento do primeiro. Ao menos foi o que indicou o técnico Guto Ferreira na entrevista coletiva após o treino fechado de sexta-feira. Apesar de não confirmar textualmente, o treinador deu a entender que manterá a equipe:

— Eu não cravo o time. Vocês viram os treinos. Cravem o que vocês viram — brincou Guto.

Desta forma, conforme indicado nos treinamentos abertos da semana, o Inter terá Eduardo Sasha e Leandro Damião na equipe titular, com Camilo e Nico López aguardando no banco de reservas.

Sobre o Londrina, que foi batido na estreia da competição pelo Inter por 3 a 0, Guto crê em uma postura diferente:

— Cada jogo é uma história. Aquele jogo tinha algumas situações que este não terá. Já existe uma história dentro da competição. O Londrina vinha dentro de casa, de uma competição boa no ano anterior. Foram quase até a final do Campeonato Paranaense, acharam que poderiam jogar de igual para igual. O Inter fez uma grande partida e conseguiu vencer bem. Dentro de casa, a tendência é você sair mais. Eu espero que a gente possa repetir uma grande partida como foi aquela e conseguir um grande resultado.

A previsão é de que o Beira-Rio receba mais de 40 mil pessoas e estabeleça o recorde da temporada. E o treinador não poupou elogios aos colorados:

— A torcida do Inter carrega o seu time, empurra. O Beira-Rio cheio, a torcida voltando a sentir orgulho de sua equipe, isso é fantástico. É uma parceria que a gente espera que possa impulsionar a equipe. Que a equipe possa motivar a torcida, e a torcida, conduzir a equipe.

