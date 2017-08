Cotação ZH: veja quem foi o melhor na vitória do Inter sobre o Londrina

Qual é a nota

O Inter venceu o Londrina por 3 a 1 neste sábado (12), no Beira-Rio e que se mantém em segundo lugar na Série B, a três pontos do líder. Klaus, duas vezes, e Cuesta marcaram os gols colorados.



Leia mais:

Confira a tabela atualizada da Série B

Relembre os lances da partida

FOTOS: véspera do Dia dos Pais tem Beira-Rio lotado para partida do Inter



Danilo Fernandes

Sem culpa no gol, fez boa defesa no segundo tempo. Nota 6

Claudio Winck

Atuação apenas discreta, sem o destaque de outros jogos. Nota 6

Klaus

Sóbrio e firme na marcação, teve tarde de artilheiro e foi decisivo. Nota 9

Cuesta

Antecipações precisas, usou a força quando preciso, soube até articular jogadas e marcou um gol. Nota 8

Uendel

Bobeou no lance do gol do Londrina. Nota 5

Rodrigo Dourado

Poderia ter aparecido um pouco mais à frente quando o time encontrou dificuldades para criar. Atuação correta, não brilhante. Nota 6

Edenilson

Movimenta-se muito e dá dinâmica ao meio-campo. Sempre dá opção de passe. Nota 7

D'Alessandro

Teve dificuldade com a marcação individual de Bidía. Foi importante no primeiro gol. Nota 5

William Pottker

Tem facilidade para passar em velocidade pelos marcadores. Por vezes se atrapalha na hora de definir os lances. Nota 6

Eduardo Sasha

Teve excelente início de jogo e, depois, caiu um pouco de produção. Retomou o bom ritmo no segundo tempo. Nota 6

Leandro Damião

Luta muito, o que supre eventuais dificuldades técnicas. Fez muito bom segundo tempo. Nota 7

Camilo

Dois cruzamentos para gols, passes corretos e muita movimentação. Nota 7



Nico López

Entrou voando pelo lado direito e passou várias vezes pelos marcadores. Nota 7

Felipe Gutiérrez

Entrou nos minutos finais. Sem nota

Acompanhe o Inter no Colorado Gaúcha ZH. Baixe o aplicativo:



Android

iOS

* ZHESPORTES