FOTOS: Guto divide ataque e defesa durante treino

Internacional

O técnico Guto Ferreira comandou um treino setorizado nesta quinta-feira (10) _ dividiu as atividades técnicas de ataque e defesa para fazer trabalhos específicos. No sábado, o time encara o Londrina na abertura do segundo turno da Série B do Brasileirão.

Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

