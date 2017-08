Guto Ferreira elogia dedicação do Inter contra o Guarani: "Esse é o comportamento que nos fortalece"

Análise do treinador

O técnico Guto Ferreira não poupou elogios ao Inter após a vitória por 2 a 0 sobre o Guarani neste sábado. Em sua entrevista coletiva, o treinador analisou a atuação de sua equipe:

— O grupo foi de uma humildade e de uma entrega fantásticas para marcar. O que correram é fruto dessa postura de procurar o coletivo antes da individualidade. Esse é o comportamento que fortalece o Inter.

O comandante do time também elogiou Cláudio Winck, autor do segundo gol e melhor jogador em campo, mas pediu cautela:

— Winck vem crescendo jogo a jogo. Se continuar tendo a entrega e não se empolgar com os elogios, a qualidade ele tem. Fico contente pelo crescimento dele, também defensivo. Quando começa a ter muito alarde, me preocupo. Mas tenho certeza que ele já passou por muita coisa e vai saber absorver o elogio sem se prejudicar.



O treinador também pediu atenção para a equipe não baixar a guarda após a terceira vitória seguida na competição:

— Estávamos mirando esse crescimento. Mas temos que seguir procurando a evolução, quem para de procurar tem a queda de desempenho. E recém estamos virando o turno, faltam 19 jogos ainda. Temos que crescer mais, temos um grupo qualificado e maduro.

A opção por Sasha em vez de Camilo, segundo ele, foi pela característica do camisa 9 em ocupar a beira do campo.

— Camilo tem grande qualidade, mas naquele momento do jogo, eu precisava do Sasha. A equipe manteve a superioridade no primeiro tempo. Quando Camilo entrou, foi fundamental para retomar o controle do jogo — explicou, antes de defender Damião, que errou duas chances claras: — Só perde gol quem está lá dentro.

O treinador teve tempo ainda de fazer uma metáfora de agronegócio para justificar seu trabalho:

— Ainda estamos trabalhando na lavoura, adubando, plantando. Os frutos estão começando a surgir, mas temos que seguir para colher os frutos maduros. Temos que pensar alto, em subir ou até chegar ao título, por que não? Até que o trabalho comece a andar vai um tempo de adaptação, de montagem. Tínhamos certeza de que isso iria começar a acontecer em algum momento. Mas temos que trabalhar, faltam 19 jogos, temos que manter os pezinhos no chão.

