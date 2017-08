Guto Ferreira valoriza apoio da torcida: "Jogamos com 36 mil"

Parceria

O Inter chegou, pela primeira vez na temporada, a quatro vitórias consecutivas. O 3 a 1 sobre o Londrina na tarde deste sábado (12), no Beira-Rio, fez o time abrir cinco pontos de vantagem em relação ao quinto colocado da Série B, o Juventude. Para o técnico Guto Ferreira, a confiança da torcida foi fundamental.

— A pressão não existe mais. Hoje, muito pelo contrário. Um erro é um aplauso, uma motivação. A participação da torcida é fantástica. A hora que eles percebem uma dificuldade, jogam junto. Antes, havia vaias. Hoje não jogamos com 11, jogamos com 36 mil. Os jogadores passam essa confiança para o torcedor, e o torcedor retribui — destacou Guto, na coletiva após a partida.

Apesar de os três gols terem sido marcados por zagueiros — um de Victor Cuesta e dois de Klaus —, Guto elogiou a participação de Leandro Damião.

— É uma referência de 1m89cm na área. Tem o poder de dominar a bola para tentar a jogada. A situação é ter uma referência para chamar os zagueiros para daqui a pouco o Sasha finalizar, o Pottker finalizar. Tudo porque o Damião chama a atenção dos zagueiros e acaba sobrando um segundo jogador para concluir. Na hora que o jogo tem uma dificuldade, você trabalha no pivô e busca a profundidade para as quebras de linha — explicou.

Existe uma projeção de que 60 pontos serão suficientes para garantir o acesso à Série A. Para isso, o Inter ainda precisaria de 24 pontos — oito vitórias em 18 rodadas. Guto Ferreira, no entanto, prefere deixar as projeções para a parte final do campeonato.

— Nos pontos, cada ano é uma coisa. Temos que trabalhar jogo a jogo. O mais importante agora é ter aberto cinco pontos. Isso traz tranquilidade, mas não é definitivo. Seria se faltasse uma rodada. Aí atingiríamos o nosso objetivo. Vamos trabalhar, pezinho fincado no chão. Muita luta, muita entrega e buscando cada ponto — completou.

O Inter se reapresenta na tarde de segunda-feira. No sábado da semana que vem, visita o ABC em Natal pela 21ª rodada.