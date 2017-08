Guto setoriza grupo do Inter e faz trabalhos específicos

Preparação

Em mais uma manhã de tranquilidade, Guto Ferreira voltou a trabalhar o time do Inter para o jogo do próximo sábado diante do Londrina. Com um ambiente completamente distinto de seus primeiros dias de clube, Guto tem tido a possibilidade de setorizar seus treinamentos. Nesta quinta-feira (10), a parte defensiva foi muito exercitada, com ênfase para bolas cruzadas às costas dos laterais Cláudio Winck e Uendel.

O momento colorado foi chamado de "maravilhoso" pelo atacante Eduardo Sasha, destacado para conceder a entrevista coletiva do dia. Apontado como peça fundamental no esquema de Guto Ferreira, o camisa 9 ressaltou que o treinador pode estar optando por ele em detrimento a Camilo, "por marcar mais" e "porque Camilo é mais central".

Rival colorado na última rodada do primeiro turno, quem trabalhou no CT do Parque Gigante nesta manhã foi o Guarani, que utilizou o mesmo campo onde o Godoy Cruz treinou na terça-feira. A equipe paulista enfrentará o Brasil-Pel, em Pelotas, na abertura do returno do Brasileiro da Série B.

