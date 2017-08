Inter faz promoção de Dia dos Pais para jogo contra o Londrina

Para lotar o Beira-Rio

O jogo do Inter contra o Londrina será destinado a homenagear os papais, já que o dia deles é no domingo. Com isso, o clube fez uma promoção especial. Os sócios que comprarem ingresso na bilheteria, internet, check-in ou portal de vez poderão levar os pais ao jogo de forma gratuita.



O sócio que comprar a entrada tem direito a outro ingresso para o mesmo setor. No sábado, dia da partida, o pai terá apenas que apresentar o ingresso e um documento de identidade com foto para acessar o estádio.



Para mais detalhes, acesse o site do clube. A partida está marcada para 16h30min.



* ZHESPORTES