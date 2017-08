Celebração

Os jogadores do Inter tiveram uma surpresa no final do treino desta sexta-feira. Eles receberam seus filhos e puderam celebrar o Dia dos Pais antecipadamente. Acompanhadas das mães, as crianças surpreenderem os atletas, correram no gramado, bateram uma bola, tiraram fotos e prestaram uma homenagem antes do jogo contra o Londrina, marcado para sábado.



Veja a galeria de fotos das homenagens aqui.