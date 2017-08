No returno da Série B, Inter espera voltar a ter o Beira-Rio como trunfo   

Em casa

Histórico aliado do Inter, o estádio Beira-Rio foi palco de momentos de pesadelo para os colorados ao longo do primeiro turno da Série B. A partir do começo do returno, no entanto, neste sábado (12), contra o Londrina, o clube espera voltar a ter o estádio como um trunfo contra os adversários.



Nos piores momentos do time na competição, o Inter sofreu em jogos em casa como na derrota para o Boa Esporte e nos empates com Paraná, Juventude e ABC. O som das bombas de efeito moral e o cheiro do gás lacrimogêneo faziam constantemente parte do cenário do pós-jogo colorado.



Internamente, o diagnóstico é que os jogadores sentiram o momento de pressão. O mau momento da equipe, aliado à cobrança das arquibancadas, inibia a criatividade dos atletas, comprometendo o rendimento do time.



Segundo dirigentes ouvidos pela reportagem da Rádio Gaúcha, a direção e a comissão técnica acreditam que, a partir de agora, no returno, o cenário vai mudar. Na vice-liderança da Série B, consolidado no G-4 e com três vitórias seguidas, o Inter entende que a pressão mais forte foi estancada e as condições estão prontas para o Beira-Rio voltar a ser um caldeirão.



A ideia é que isso ocorra já a partir do jogo contra o Londrina, no sábado, às 16h30min. A previsão da direção colorada é de um público superior a 40 mil torcedores.