"O Inter não vai subir em agosto, vai ter muita luta e trabalho", diz Marcelo Medeiros

Projeção

O Inter não vai subir para a Série A de forma antecipada. Quem garante é o próprio presidente do clube, Marcelo Medeiros. O dirigente foi um dos convidados do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira e falou sobre o momento que vive o time comandado por Guto Ferreira.



– Conseguimos dar sequência no resultado. Esse mês é um mês importante, porque temos um jogo por semana, dá para trabalhar essa questão física. Essa cicatrização, mudança de cenário. O Inter não vai subir em agosto, vai ter muita luta e trabalho – disse o presidente colorado.



Leia mais:

Guto fecha treino do Inter para ajustes no time, mas praticamente confirma escalação

Guto Ferreira analisa o Londrina: "Joga no erro do adversário"



Medeiros ainda negou que a declaração após a derrota para o Vila Nova no Serra Dourado, em que disse que o Inter deveria ganhar "na marra" do Oeste, tenha sido um ultimato ao trabalho do treinador. Reforçou que a cobrança faz parte e e que confia no trabalho de Guto Ferreira:

– Não era um ultimato. O torcedor espera comprometimento, garra e luta. Podemos até perder, mas se tiver isso. Notei falta de intensidade. Às vezes, pode parecer pra torcida que jogadores não estão se dedicando, e isso não aconteceu.

Por fim, Medeiros fez as vias de treinador e deu sua opinião em relação a um time com Camilo e D'Alessandro. Para o presidente, os dois podem jogar juntos, sim, com o meia-atacante recém-chegado do Botafogo fazendo a função semelhante a de Sasha.

– Camilo fez duas partidas muito boas pelo Inter e temos que ter um grupo muito bem preparado para ausências por lesões e cartões. Mas penso que o Sasha está fazendo uma função importante no time atualmente, tem marcado gols e acumulado boas atuações. Em 2014, quando eu deixei a vice presidência de futebol sob o comando do Abel Braga. O Camilo pode fazer essa função, claro que pode. E talvez seja por isso que o Guto não está escalando os dois juntos, pelo papel fundamental do Sasha no time. Mas, com certeza, Camilo e D'Alessandro podem jogar juntos – finalizou.

* ZHESPORTES