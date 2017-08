Série B

O Inter abriu o placar contra o Londrina neste sábado (12), no Estádio Beira-Rio, com gol marcado por Victor Cuesta, ao 3 minutos do segundo tempo. Com o empate parcial de 1 a 1, o colorado vai ficando na 4ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.



Ouça a narração do gol do clube gaúcho na voz de Pedro Ernesto Denardin:



