Uendel valoriza defesa menos vazada da Série B: "Meio caminho andado para atingir o objetivo"

Melhor defesa

O Inter tem a melhor defesa da Série B do Brasileirão. Nos 19 jogos do primeiro turno, o time sofreu apenas 13 gols — um a menos do que o líder do campeonato, o América-MG. Para o lateral-esquerdo Uendel, ter um sistema defensivo sólido é fundamental para dar estabilidade ao time.

— Sabemos que ter a defesa menos vazada é meio caminho andado para atingir o objetivo. Geralmente, o campeão tem a melhor defesa. Quando nós falamos em sistema defensivo, falamos nos 11. A marcação começa lá na frente. Se começa lá na frente com qualidade, já vai evitar que a zaga deles consiga trabalhar com qualidade, a jogada já chega mastigada para nós. Quando os 11 compram a ideia, o resultado é este. Cada jogo sem sofrer gols é uma conquista coletiva — analisou o lateral, em coletiva depois do treino desta terça-feira (8).

Na avaliação de Uendel, o esquema tático não é um fator determinante no rendimento do time — mas sim a forma como o grupo tem entendido a forma de jogar buscada pelo técnico Guto Ferreira.

— Às vezes, são só números. Pode ser 4-1-4-1, pode ser um 4-3-3 com Sasha e Pottker virando extremas, ou um 3-4-3 com o Dourado entrando no meio dos zagueiros. O número é o que menos importa. O que importa é a ideia de jogo, como nós marcamos, como nós atacamos — explicou.

O Inter está na vice-liderança da Série B, com 33 pontos, e tentará a quarta vitória consecutiva ao enfrentar o Londrina, sábado, no Beira-Rio. Para Uendel, focar em cada jogo é mais importante para o time do que fazer uma projeção do segundo turno.

— Não adianta pensar muito lá na frente. A semana vem sendo pensada exclusivamente para nos prepararmos para enfrentar o Londrina neste jogo de sábado — concluiu.

Antes do jogo no sábado, o Inter ainda fará treinos quarta, quinta e sexta-feira pela manhã.