Vitórias, desempenho, terremoto e Cláudio Winck: a repercussão da vitória do Inter sobre o Guarani

Três vitórias seguidas, três atuações convincentes e, agora, a três pontos do líder. O Inter que venceu o Guarani por 2 a 0 fora de casa, no sábado à tarde, se consolida ao final do primeiro turno da Série B. Os gols de Sasha e Cláudio Winck selaram uma exibição segura do time de Guto Ferreira, que volta a campo no próximo sábado, diante do Londrina, em casa.

A sequência de vitórias, que não vinha desde o início do Brasileirão do ano passado, deu tranquilidade ao time para buscar o acesso.

— A gente vinha procurando ter regularidade no campeonato. Vínhamos alternando. Agora, estamos conseguindo sequência com desempenho. Fechamos o primeiro turno na vice-liderança. Estamos no lugar que nos levaria à Série A. Precisamos melhorar. Tem tem muita coisa para acontecer no campeonato ainda. Temos de manter a regularidade, não ganhamos nada — comentou o vice de futebol colorado, Roberto Melo, que brincou quando perguntado se teria "chacoalhado o vestiário": — A gente não é terremoto para dar chacoalhada. Mas fazemos cobrança de todos os níveis. Conversamos sempre, inclusive os próprios jogadores se cobram muito. Tínhamos convicção que iríamos melhorar.

Guto Ferreira foi no mesmo sentido:

— Estávamos mirando esse crescimento. Mas temos que seguir procurando a evolução, quem para de procurar tem a queda de desempenho. E recém estamos virando o turno, faltam 19 jogos ainda. Temos que crescer mais, temos um grupo qualificado e maduro.

Quem também elogiou o desempenho e o momento do time foi o meia Camilo, que começou o jogo na reserva, mas contribuiu com qualidade de passe para consolidar a vitória.

— É importante a sequência (de vitórias). Vamos fortalecendo cada vez mais o elenco. Aos poucos, vou buscando meu espaço, mas todo o time está de parabéns. Acho que a equipe está crescendo no momento ideal da competição — analisou.

Sobre Camilo, aliás, Guto Ferreira explicou a opção por deixá-lo no banco para manter Sasha entre os titulares:

- Camilo tem grande qualidade, mas naquele momento do jogo, eu precisava do Sasha. A equipe manteve a superioridade no primeiro tempo. Quando Camilo entrou, foi fundamental para retomar o controle do jogo - explicou, antes de defender Damião, que errou duas chances claras: - Só perde gol quem está lá dentro.

O outro autor do gol, Cláudio Winck, também mereceu elogios do comandante, mas não deixou de fazer um alerta:

— Winck vem crescendo jogo a jogo. Se continuar tendo a entrega e não se empolgar com os elogios, a qualidade ele tem. Fico contente pelo crescimento dele, também defensivo. Quando começa a ter muito alarde, me preocupo. Mas tenho certeza que ele já passou por muita coisa e vai saber absorver o elogio sem se prejudicar.

