A primeira segunda do resto das nossas vidas

Dois mil e dezessete se escreve com Bê. É o curioso caso d'O Ano em que Todos os Dias eram Segunda. Não há nada que possa mudar isso. O primeiro passo para que consigamos aproveitar estes esquisitos 363 dias que teremos pela frente é aceitar a realidade do Colorado. Será um ano de Segunda Divisão, sim, e um ano maravilhoso para nós.



Eu te explico alguns dos porquês.

Precisávamos desta queda. Depois de termos flertado tanto - e tantas vezes - com o rebaixamento, só mesmo a consumação da maior das desgraças para fazer com que diversas fichas caíssem. Não dá mais para eleger aquela direção. Não dá mais para só lotar o estádio em "grandes jogos". Time grande cai, sim.

Neste ano, teremos tempo para nos reinventarmos. Como clube (a partir da nova diretoria), como time (em decorrência da montagem de um elenco mais humilde) e como torcida (por conta dos ingressos mais acessíveis e da falta de "grandes jogos"). Voltaremos deste período segundino muitas e muitas vezes mais fortes do que caímos. Transformação que jamais seria possível se a Segunda Divisão seguisse sendo apenas um flerte - e não um casamento consumado, como é agora.

Veremos o Beira-Rio mais vibrante da década. Torceremos por um elenco que, pela dificuldade dos jogos e tensão da situação, criará uma identificação ainda maior com o Inter.



Será um ano que ficará marcado para sempre na nossa história, sim, mas não como o fundo do poço ou o fim do caminho. É o ano da reconstrução do Inter. Estaremos contigo. Daqui a até quantas outras segundas forem necessárias.

