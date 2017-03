Torcedor Colorado ZH: muito obrigado, Juventude

Clássico na Serra

Vou escrever uma frase aqui que jamais pensei que um dia iria dizer: muito obrigado, Juventude! Brincadeiras à parte, a reconstrução do Internacional passa por duas pessoas que vieram do clube da Serra Gaúcha para mudar a equipe colorada para melhor: Antônio Carlos Zago e Brenner.

O técnico, que conseguiu colocar o Juventude na Série B após quase uma década de sucessivos fracassos, começa a mostrar suas credenciais com um estilo de jogo identificado com o Inter. Já o centroavante Brenner, que estava no Beira-Rio desde o ano passado, tornou-se titular pela incrível média de 1,5 gol por jogo em 2017.

Ainda é cedo para conclusões definitivas? Com certeza. As equipes que o Colorado enfrentou, à exceção do Grêmio, não são de primeira linha? Também. Mas o que interessa, no momento, é a consolidação de um time de futebol, com esquema tático, jogadores titulares, mecânica de jogo e filosofia de atuar. Coisas que, gradualmente, Zago está implantando.

Ao apostar em Brenner e depois Roberson no Gre-Nal 412, o treinador mostrou que acabou a fase dos medalhões com lugar garantido. Isso, na prática, estabelece uma justiça que há tempos não se via no Internacional. Se Brenner não tem grife, pouco importa. Dentro do campo, ele prova que merece atuar, e é um Inter assim que queremos ver a partir de agora.

Aqui em Caxias do Sul, Zago era elogiado por ser uma pessoa que treina bem, tem boas ideias e excelente relacionamento com os jogadores. Além disso, é reconhecido por ouvir as críticas e procurar se aperfeiçoar. Para quem, há pouco tempo, foi obrigado a conviver com Celso Roth e Vitorio Piffero, é um alento e tanto.

Neste domingo, no Alfredo Jaconi, Zago e Brenner vão reencontrar seu antigo clube e certamente serão aplaudidos, como adiantou o presidente do Juventude, Roberto Tonietto, em entrevista a ZH.

Ao meu quase parente, quero devolver o aplauso e o agradecimento. Teremos um belo Juve-Nal. Ainda bem que com Zago e Brenner do lado vermelho.