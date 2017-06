É o Povo quem vai reerguer o Clube

Torcedor Colorado ZH

É dessas coisas que a gente sempre suspeitava mas que, em um momento específico, vira certeza. Na quarta-feira, durante uma das maiores provas de amor futebolísticas dos últimos anos, as 35 mil vozes que comigo cantavam no Gigante me fizeram perceber que está ali, nas arquibancadas, a força que recolocará o Inter no lugar de grandeza que lhe cabe.

Era uma quarta-feira de muita chuva e muito frio. A fase do Inter era - e ainda é, né - um horror. Dois resultados tenebrosos pela Série B, treinador demitido, primeira perna do duelo da Copa do Brasil perdida, maior rival indo às mil maravilhas e a necessidade de reverter um resultado adverso contra o mais rico e paparicado time do país. E o jogo passava na TV, ainda.



Eram mil e dois motivos para não ir ao estádio.



Éramos trinta e quatro mil, setecentas e vinte e quatro pessoas no Gigante.

Para além de simplesmente ocupar o espaço no nosso estádio, transformamos o Beira-Rio em um ente vivo, vibrante, presente. Era mais do que o tal "décimo segundo jogador" que os outros - de quando em quando - têm. Era um Titã de cimento, aço e milhares de vozes e almas que se colocava ao lado dos jogadores de vermelho contra o campeão brasileiro.





O Gigante pressionou, forçou e se extasiou com os gols e o bom futebol do time dentro de campo. O gol deles é o de menos. A desclassificação não foi capaz de nos separar ou de nos calar. Ao apito final do árbitro, o som dos aplausos abafou até mesmo a festa dos de verde.



D'Alessandro, imediatamente, passou a apontar para a torcida. Como que para agradecer o gigantesco apoio, como que nos agradecendo por termos jogado junto com eles os noventa minutos de decisão.



Ali, ficou claro.



Os de vermelho em campo podem se esforçar, o comandante da casamata pode organizar bem, os dirigentes podem articular coisas boníssimas pelos bastidores, mas o ator principal da nossa escalada é um só: o torcedor colorado.



Nós, que seguimos usando as nossas camisas vermelhas mesmo no pior dos momentos. Nós, que ocupamos as nossas arquibancadas para transformar o Beira-Rio num verdadeiro inferno para quem se aventurar a jogar aqui. Nós que, privilegiados, celebramos as maiores das glórias e agora demonstramos o nosso amor na mais escura das horas.



Nós, torcedor, eu, tu e as centenas de milhares que idolatram o vermelho e o branco.



Nós é que vamos empurrar o Colorado de volta para a A, para as taças, para onde mais for possível.



É o Povo quem vai erguer o Clube. E, juntos, não há quem consiga nos parar.



*ZHESPORTES