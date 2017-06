Pasito a pasito, suave suavecito

Torcedor Colorado ZH



Gordiola já nos anestesiou antes mesmo de viajar: vamos poupar jogadores contra o Figueirense, na primeira terça-feira das nossas vidas. O recém chegado treinador que, em menos de uma semana de Inter já terá disputado dois jogos complicadíssimos, argumenta que precisa conhecer o elenco, testar as peças, ver como jogadores diferentes se comportam em situações diferentes.



Não há como reclamar disso. Qualquer novo comandante necessita de um tempo de adaptação e compreensão do material humano que tem em mãos. Num cenário ideal - e hoje utópico -, esse momento de apresentações e testes se chamaria "pré temporada". Como o Inter troca de treinador mais rápido do que você consigue dizer "Despacito", não temos esse luxo. Vai ter que ser assim, com o barco já andando, da maneira mais caótica e torta possível.



Leia mais:

Para comandar treino, Guto Ferreira não viaja com a delegação do Inter

Grêmio enfrenta o Cruzeiro e Inter pega o Atlético-MG pelas quartas de final da Primeira Liga

Veja o que pensam integrantes do Sala de Redação sobre a opção do Inter de preservar titulares



Está correto o Guto quando aponta que esse rodízio de atletas e escalações é melhor agora do que mais tarde ainda.



Quando se vê, estamos no returno...

Quando se vê, estamos fora do G4...

Quando se vê, cai o Guto...

Quando se vê, é dezembro e estamos no 15º treinador...

Quando se vê, passaram-se 50 anos! (e ainda não estamos na A).

Por isso, nesta segunda-feira de Segunda, a nossa melhor alternativa é ter calma. Peguemos a mais bombástica canção da história recente do mundo e nos inspiremos nos seus inspiradores versos. O "despacito", que eles cantam, é "devagarinho" no nosso idioma. E este é o único caminho que temos, hoje.



É despacito que montaremos um time. É de pasito a pasito que voltaremos a vencer. Calma.



*ZHESPORTES