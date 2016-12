Botafogo contrata Walter Montillo para a Libertadores

Reforço

Um mês de conversas com final feliz. Walter Montillo é o novo reforço do Botafogo para a disputa da Copa Libertadores. O meia argentino aceitou o projeto alvinegro e vai assinar contrato válido por uma temporada. Ele é esperado no Rio nos próximos dias para os exames médicos e assinatura do contrato. O clube anunciou em seu Twitter o acerto com o camisa 10.

Um Feliz Natal antecipado à imensa torcida alvinegra!



Seja sócio: https://t.co/J1pITiw4B2 pic.twitter.com/cQjFVf6gAt — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) December 22, 2016

Com 32 anos, essa será a segunda passagem de Montillo no futebol brasileiro. Entre 2010 e 2014, ele defendeu Cruzeiro e Santos. No final de novembro, o clube carioca decidiu investir no argentino, que estava livre no mercado. Depois de muitas conversas com seu empresário, Sergio Irigotia, o meia chegou a um acordo com o Botafogo e retorna ao país após passar dois anos na China.

Leia mais:

Jair Ventura renova contrato com o Botafogo até o fim de 2018

A pedido de Roger Machado, Atlético-MG insiste em ter Marlone

Conheça os adversários do Grêmio no Grupo 8 da Libertadores

— Em termos de negócio, vale a pena pelo impacto que vai causar na torcida do Botafogo. Pela consolidação da nossa imagem, por ter um jogador de nível de Seleção, além do Jefferson, e isso seria muito importante. Ele tem um bom histórico de grupo, de postura, e é diferenciado. Seria muito importante para o clube, para o marketing, criando todo aquele efeito positivo de estádio, jogador e ídolo. Não estamos trabalhando com parceiros, mas seria bem vindo — havia dito o presidente Carlos Eduardo Pereira ao Lance! na última terça-feira.

Desta forma, Montillo agora é o quinto reforço do Botafogo para a temporada. O clube já havia acertado com o goleiro Gatito Fernández, o lateral Gilson, o meia João Paulo e o centroavante Roger. O clube ainda busca dois atacantes.